"ŞARKI SÖZLERİNDEN AYRILMAK ÇOK ZOR"



Satışın en önemli parçalarından biri de Freddie Mercury'nin 'Queen'in en büyük marşlarından biri olan 'We Are The Champions'ın armoni ve akorları da dahil olmak üzere dokuz sayfa boyunca el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri olacak. Sözlerin 200 - 300 bin sterline satılması bekleniyor.



Mary Austin, "Özellikle şarkı sözlerinden ayrılmak çok zor. Sanatçının sürecine devam etmekte olan bir çalışmaya bakıyorsunuz. Üstünü çizme, yeniden düşünme, yeniden biçimlendirme..." ifadelerini kullandı.