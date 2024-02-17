Masaj salonuna baskın! 12 kişi tutuklandı!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. 1 kişiye sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi.
37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
20 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi.
12 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, 1 kişiye sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.