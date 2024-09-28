Masaj salonuna baskın! 48 kadın kurtarıldı!

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstanbul'da Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler ve Maltepe ilçeleri ile Aydın ilinde olmak üzere 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

48 KADIN KURTARILDI Zorla fuhuş yaptırılan 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 kadının kurtarıldığı öğrenilirken adreslerde yapılan aramalarda 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 114 bin lira, 100 Euro para ile 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet kurusıkı fişeğine el konuldu.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan 22 şüpheli yapılan işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.