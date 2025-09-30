Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK'ın anlık takibi şirketlere neler getirecek? - İş-Yaşam Haberleri

        MASAK'ın anlık takibi şirketlere neler getirecek?

        Türkiye'de finans dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir döneme giriliyor. MASAK'a anlık hesap izleme ve dondurma yetkisi verilmesi gündeme gelirken, bu gelişmenin sadece kara para aklama ve bilişim suçlarıyla mücadelede değil, aynı zamanda şirketlerin günlük işleyişinde de köklü değişiklikler yaratması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:36
        MASAK'ın anlık takibi şirketlere neler getirecek?
        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ağustos 2025 tarihinde, yüksek tutarlı para transferlerinde işlem amacının daha net açıklanmasını, gerekçelerin belgelenmesini ve şüpheli işlem bildirimlerinin sıkılaştırılmasını içeren bir taslak Genel Tebliğ yayınlamıştı. Ardından, Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında MASAK'a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde hesapları dondurma yetkisi verilmesi gündeme geldi.

        Özellikle bilişim suçları ve banka dolandırıcılıkları bağlamında, kaynağı belirsiz paranın aklanmasını önlemeye yönelik bu adım sayesinde şüpheli işlemler saniyeler içinde tespit edilip hızlıca engellenebilecek.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cerebra Suistimal İnceleme ve Önleme Yönetici Ortağı Fikret Sebilcioğlu, bu düzenlemelerin, uluslararası yükümlülüklere ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para ile mücadeleye yönelik açıklanan yeni kriterlere uyum sağlamak için atılan güçlü bir adım olduğunu ifade etti.

        "ŞÜPHELİ İŞLEM ANINDA YAPILACAK DOĞRU MÜDAHALELER MAĞDURİYETLERİ AZALTIR"

        Finansal suçlarla ve bilişim suçlarıyla mücadelede zamanlamanın kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Fikret Sebilcioğlu, şunları ifade etti: "Şüpheli işlemin gerçekleştiği anda yapılacak doğru müdahaleler mağduriyetleri azaltırken, bir taraftan da suç örgütlerinin hareket alanını daraltıyor. Ancak bunun için müdahale kapsamının net olması, hukuki güvencelerin sağlanması ve bankacılık sistemlerinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Kurumların uyum, iç kontrol ve şeffaflık yatırımlarını hızlandırmaları artık kaçınılmaz."

        "ŞİRKETLER İÇİN İÇ SUİSTİMAL RİSKLERİNİ AZALTAN BİR FIRSAT"

        Sebilcioğlu, MASAK'ın son dönemdeki yeni düzenlemelerinin şirketler açısından bir maliyet değil, riskleri azaltan ve iç suistimal ihtimallerini düşüren bir fırsat olduğuna da dikkat çekti.

        Taslak düzenlemelere göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren para transferlerinde işlem açıklamalarına yönelik yeni zorunluluklar devreye giriyor. Böylece kaynağı belirsiz para ile mücadele, sadece anlık izleme ile değil, aynı zamanda detaylı açıklama yükümlülükleriyle de desteklenecek.

        Fikret Sebilcioğlu, yeni dönemde şirketlerin iç denetim, finans ve uyum birimlerinin sadece tutarlara değil, aynı zamanda işlem amacına, açıklama tutarlılığına ve işlem sıklığına da odaklanmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu gelişmelerin, şirket içi suistimal yollarını daraltırken, operasyonel şeffaflık ve izlenebilirliği artırması bekleniyor. Doğru uygulandığında bu düzenlemeler sadece kara para aklama ve bilişim suçlarıyla mücadeleyi desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda şirketlerin kendi iç risklerini azaltarak kurumsal itibarlarını da güçlendirecek. Kamu otoriteleri, finansal kurumlar ve özel sektörün koordineli iş birliğiyle hem hukuki güvence sağlanması hem de günlük operasyonlarda uygulanabilir çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor."

