MASAK'ın anlık takibi şirketlere neler getirecek?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ağustos 2025 tarihinde, yüksek tutarlı para transferlerinde işlem amacının daha net açıklanmasını, gerekçelerin belgelenmesini ve şüpheli işlem bildirimlerinin sıkılaştırılmasını içeren bir taslak Genel Tebliğ yayınlamıştı. Ardından, Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında MASAK'a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde hesapları dondurma yetkisi verilmesi gündeme geldi.

Özellikle bilişim suçları ve banka dolandırıcılıkları bağlamında, kaynağı belirsiz paranın aklanmasını önlemeye yönelik bu adım sayesinde şüpheli işlemler saniyeler içinde tespit edilip hızlıca engellenebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cerebra Suistimal İnceleme ve Önleme Yönetici Ortağı Fikret Sebilcioğlu, bu düzenlemelerin, uluslararası yükümlülüklere ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para ile mücadeleye yönelik açıklanan yeni kriterlere uyum sağlamak için atılan güçlü bir adım olduğunu ifade etti.

"ŞÜPHELİ İŞLEM ANINDA YAPILACAK DOĞRU MÜDAHALELER MAĞDURİYETLERİ AZALTIR"

Finansal suçlarla ve bilişim suçlarıyla mücadelede zamanlamanın kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Fikret Sebilcioğlu, şunları ifade etti: "Şüpheli işlemin gerçekleştiği anda yapılacak doğru müdahaleler mağduriyetleri azaltırken, bir taraftan da suç örgütlerinin hareket alanını daraltıyor. Ancak bunun için müdahale kapsamının net olması, hukuki güvencelerin sağlanması ve bankacılık sistemlerinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Kurumların uyum, iç kontrol ve şeffaflık yatırımlarını hızlandırmaları artık kaçınılmaz."