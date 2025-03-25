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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK'tan Özgür Özel'in açıklamalarına cevap - İş-Yaşam Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK'a yönelik sözlerinin ardından Başkanlıktan açıklama

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:27
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        MASAK'tan Özgür Özel'in açıklamalarına cevap
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        Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli yer tuttuğu belirtilerek, bu kapsamda MASAK çalışmalarının uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğü vurgulandı.

        Uzman ya da yetkili uzman yardımcılarınca objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporların Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır."

        Açıklamada, rapor sonunda yer verilen metinin mutat olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olduğunun, vakaya özel bir anlam taşımadığının altı çizilerek, "Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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