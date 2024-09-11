Çocuklar için yeni masal uygulaması 'Masal Masal Türkiye' nedir, içeriğinde neler var?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için binlerce masalın yer aldığı 'Masal Masal Türkiye' uygulamasını erişime açtı. Uygulamada öğretici birçok Türk masalı yer alırken; çocuklar masalları hem okuyabilir hem de dinleyebilir. İşte, 'Masal Masal Türkiye' uygulaması detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için yeni bir uygulama hayata geçirdi. 'Masal Masal Türkiye' sayesinde çocuklar, binlerce Türk masalını hem okuyabilecek hem de dinleyebilecek. Farklı kategoride birçok masala yer verilen uygulamada yöre ağzı ile de seslendirme yapıldı. İşte, 'Masal Masal Türkiye' uygulaması detayları...
'MASAL MASAL TÜRKİYE' UYGULAMASI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için mobil uygulama hazırlandı. Masal Masal Türkiye isimli uygulamada, 81 ilin kendine has masalları yer alıyor.
MASALLAR HEM DİNLENEBİLİR HEM DE OKUNABİLİR
Uygulamada çocuklar illere göre farklı Türk masallarına erişim sağlayabilir. Masallar okunabildiği gibi yapılan seslendirmeler sayesinde tek tuşla dinlenebilir.
Uygulamadaki 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yörenin ağzıyla seslendirildi.
UYGULAMADAKİ BİNLERCE MASAL DENETİMDEN GEÇİRİLDİ
“Türk Masal Külliyatı Projesi” kapsamında bugüne kadar 6.210 masal derlenirken hâlihazırda 2.333 masal denetimlerden geçip genel okuyucunun erişimine açıldı. 127 Türk masalının daha yeniden yazımı tamamlanırken, seslendirme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.
İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN DE MASALLAR VAR
Proje kapsamında 10 masal görme engelli çocuklar için Braille alfabesi ile hazırlandı. Mobil uygulama için hazırlanan masallarda işitme engelli çocuklar için de gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra çağın gereklerine uygun şekilde masalların animasyona uyarlamaları yapılarak çocuklara ulaştırılacak.
MASAL MASAL TÜRKİYE UYGULAMASINA NEREDEN ULAŞILIR?
Uygulamaya AppStore veya Play Store'dan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.