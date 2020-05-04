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Maske satışına satışına izin verilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planı hazırlandığını ve sınırlamaların bir kısmının azaltılarak da olsa süreceğini duyurdu. Bir süredir ücretsiz dağıtılan maskelere ilişkin ise Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz." dedi

Maske satışı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, tüm bakanlıklar ve kurumların katılımıyla bir normalleşme planı hazırlandığını duyuran belirten, Mayıs ayı normalleşme planını açıkladı.

"Normalleşme planıyla sadece, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını, salgın şartlarında olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet ile temizlik kurallarıyla ilgili titizlik devam edecektir. Fiziki mesafenin korunmasının, maske kullanımına devam edilmesinin, temizlik kurallarına sıkı şekilde riayetin, bu sürecin vazgeçilmez şartları olduğunun altını tekrar çiziyorum." diyen Erdoğan, maske satışına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

MASKE SATIŞI BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz." diye konuştu.

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