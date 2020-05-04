AVM'ler ve berberler ne zaman açılacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada AVM'ler, berber ve kuaför salonları ile taksilerin plaka esasına göre çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AVM'LER VE BERBERLER 11 MAYIS'TA AÇILABİLECEK

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıstan itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek" ifadelerini kullandı.

TEK-ÇİFT PLAKA YARIN SONA ERİYOR

Taksilerin tek-çift plaka esasına göre çalışmalarında yapılan değişikliği de açıklayan Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE HUBUBATTA TON BAŞINA 230 LİRA PRİM

Çiftçilerle ilgili bir destek paketi de açıklayan Erdoğan, "Çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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