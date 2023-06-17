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Maslow Hiyerarşisine göre insanlar, motivasyonlarını dış faktörlerden daha çok iç ihtiyaçları sonucunda gerçekleştirmektedirler. Sınırsız ihtiyaçlarla donatılmış olan insan, bir ihtiyacını karşıladıktan sonra, ortaya bir başka ihtiyaç çıkacaktır. Peki, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşine göre en temel ihtiyaç nedir? Maslow Piramit Teorisi özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir?

1945 yılında Abraham Maslow tarafından ortaya atılan ve insanların hayatlarını, motivasyonlarını ve gereksinimlerini gruplandıran psikolojik kurama, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi ya da Maslow Piramit Teorisi adı verilmektedir. Bir insanın ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu ve birisini karşılayan insanın yeni bir ihtiyaç ile karşılaşacağını söyleyen bu psikolojik kurama göre, gereksinimler beş gruptan oluşmaktadır. Bir insanın gereksinimleri bu beşli gruptan hangisine aitse ve o kişinin gelişmişlik seviyesi de gereksinimlerine paralel olacaktır.

Maslow Piramit Teorisi Özellikleri

Maslow Piramidine göre insanların gereksinimleri 5 farklı kategoride gruplandırılmıştır. Bu gruplar en alttan en üste olacak şekilde fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ihtiyacı ve son olarak da kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

Fiziksel İhtiyaçlar: Piramidin en altında yer alan ve hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlardır. Yemek yeme, su içme, nefes alma ya da uyuma gibi bir insanın en temel gereksinimleri bu grupta yer almaktadır. Bu bilgilerden hareketle, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşine göre en temel ihtiyaç nedir sorusunun cevabı da piramidin en altında yer alan fiziksel ihtiyaçlar olacaktır.

Güvenlik İhtiyacı: Piramidin ikinci seviyesinde güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Piramidin birinci seviyesinde yer alan temel ihtiyaçlarını karşılayan canlı, bu aşamada ise güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmek istemektedir. Sağlıklı olma, kazadan uzak durma, korunma ve barınma gibi ihtiyaçları kapsayan bu ikinci gruptaki gereksinimler tıpkı piramidin ilk seviyesindeki fiziksel ihtiyaçlarda olduğu gibi bir insanın hayatta kalabilmesi için oldukça önemlidir.

Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet ve sevgi ihtiyacı olarak da isimlendirilen bu kategoriye göre, insanlar hayatta kalabilmeyi başarmaları halinde diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmak isterler. Sosyal bir canlı olan insan başkaları ile birlikte yaşama, diğer insanlar tarafından kabul görme, birisini sevme ya da bir başkası tarafından sevilmek istemektedir. Bir insanın çevresi ile duygu bağı içinde olması ve aile kurması bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Saygınlık İhtiyacı: Piramidin dördüncü aşamasında ise özgüven ihtiyacı yer almaktadır. İnsanlar bu aşamada yaptıklarının takdir edilmesini, toplumdaki yerinin diğer insanlar tarafından bilinmesini arzularlar. Bu özelliği sebebiyle, piramidin bir önceki aşaması olan sosyal ihtiyaçlar ile yakın ilişki içinde olan saygınlık ihtiyacı, insanların duyduğu psikolojik ihtiyaçlara karşılık gelmektedir.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: 5 ayrı gruptan oluşan piramidin en üst seviyesidir. İlk dört basamaktaki tüm ihtiyaçlarını karşılayan insan bu basamağa geçer ve burada olabileceğinin en iyisi olmak için çabalar. Bu aşamaya gelmiş olan her insan, kendisinde olan yetenekleri ya da becerileri kullanarak kendini kanıtlamak istemektedir. İnsanların kendine sürekli yeni hedefler koyarak onların peşinden gitme ihtiyaçları da kendini geliştirme ihtiyaçlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.