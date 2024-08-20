Masraf yönetim uygulaması için iş birliğine gittiler

Fintek firması Sipay, Erka Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve kurumsal seyahat hizmetlerinin yanında masraf yönetimi alanında çözümler sunan Bizigo ve Visa güçlerini birleştirerek, yeni bir masraf yönetim uygulamasını hizmete sundu. Yapılan açıklamaya göre “Bizigo Masraf” ile şirketler ekiplerine Çalışan Masraf Kartları sunarken, şirketlerin finans ve muhasebe ekipleri de gider yönetimini dijital ve otomatik bir şekilde yapabiliyor.

Bizigo, çalışanlar için masraf kartı hizmetini Visa iş birliğiyle hayata geçirirken; kartla harcama ile entegre masraf süreçlerini, dijital kart, karekod ile ödeme hizmetlerini ve alternatif ödemelerini tek bir çatı altında birleştiren Sipay ile gerçekleştiriyor.

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; sundukları bütünleşik, kişiselleştirilmiş, hızlı, kolay, güvenilir ve avantajlı çözümlerle hem B2B hem B2C müşterilerine finansal özgürlüğü her geçen gün daha mümkün kıldıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Fintek sektörünün lider oyuncularından Sipay olarak şirketlerin kendi müşterilerine kusursuz hizmet vermeleri için teknolojik altyapımızı, yeteneklerimiz ve uzmanlığımızla birleştirerek kurumlara sunuyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız güç birlikleriyle de finansal kapsayıcılığın artmasına katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda hem şirketler hem de çalışanlar açısından şeffaf ve verimli bir masraf süreç yönetimi sunan Bizigo ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyor, daha özgür bir finans dünyasının kapılarını aralamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Bizigo Masraf uygulamasının Kurucu Ortağı Hakan Gonca ise Sipay ve Visa iş birliğiyle şirketlerin masraf süreçlerini kolaylaştırmanın yanında çalışanlar için fiziksel ve dijital kartlara ek olarak karekod ile ödeme gibi hizmetleri sunacaklarını belirterek, bu sayede Türkiye’de daha önce yapılmamış benzersiz bir masraf süreci yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Gonca ayrıca, Sipay ve Visa iş birliğiyle sunulan Bizigo uygulaması sayesinde, şirketlerin çalışanlarının şirket kartı paylaşmadan bir başka deyişle masraf süreçlerine entegre bir şekilde harcama yapmalarını sağlayacaklarını ifade ederek, böylece manuel masraf girişleri ve karmaşık masraf takibi zorluklarının ortadan kalkacağını belirtti.