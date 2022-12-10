MasterChef'te eleme potası kızıştı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı, yemek programı MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü son eleme adayı belli olacak. Eleme potasına giden üçüncü son isim Büşra olmuştu. Peki, "MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı belli oldu mu, kim kazandı?" İşte 10 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...