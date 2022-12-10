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MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan dorukta. Yarışmacılar yeni bölümde eleme potasına girmemek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Mehmet, Danilo, Somer Şef yarışmacılardan, mangal yardımıyla bir yemek yapmalarını istedi. İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi MasterChef dördüncü eleme adayı...

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  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    MasterChef'te eleme potası kızıştı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı, yemek programı MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü son eleme adayı belli olacak. Eleme potasına giden üçüncü son isim Büşra olmuştu. Peki, "MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı belli oldu mu, kim kazandı?" İşte 10 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    10 ARALIK MASTERCHEF ELEME POTASI

    Haftanın ilk eleme adayı Ayaz oldu.

    Haftanın İkinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.

    Haftanın üçüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Büşra oldu.
  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:

     

    Mavi Takım

     

    Yağız (Takım kaptanı)

    Metin 

    Kıvanç

    Tolga
  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    Kırmızı Takım

     

    Büşra (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Burak Kaya

    Ayaz
  • MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Gamze oldu. 

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