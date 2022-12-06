Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü

ÜNLÜ OYUNCUDAN GENÇ YARIŞMACIYA ÖVGÜ

Yarışmadaki başarısının yanı sıra kişiliği ve duruşuyla da takdir toplamayı başaran Batu Alıcı, sunucu İmirzalıoğlu'ndan da övgü geldi. Soruya verdiği başarılı yanıtın ardından kendi sevincini de gizleyemedi. Genç yarışmacı böylece 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

İmirzalıoğlu, "Tebrik ederim Batu. Hem çok yakışıklısın, hem zekisin hem çalışkansın demek ki" diyerek hayranlığını ifade etti.

Batu Alıcı'nın karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru ve verdiği yanıt ise gelecek hafta ekranlarda olacak.