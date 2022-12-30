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MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık 3. finalist hangi yarışmacı oldu?

MasterChef Türkiye'de 3. şef ceketi sahibini buluyor. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, son 5 yarışmacının kalmasıyla yarışmada heyecan katsayısı artıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan 3. ceketin sahibini bulacağı akşamda, kaz yağı, ördek yağı, kuzu kuyruk yağı bu üç yağdan bir yağı seçerek yemek yapmalarını isteyecek. Metin ve Ayaz'dan sonra MasterChef'in 3. finalisti yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 30 Aralık 2022 Cuma MasterChef 3. finalisti...

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  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Yarışmada son 5 yarışmacının kalmasıyla ceket savaşları başlamış oldu. Burak, Kıvanç ve Görkem arasında 3. ceketi almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki, "MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık 3. finalist hangi yarışmacı oldu?" İşte İşte 30 Aralık 2022  MasterChef 3. ceketin sahibi...
  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef'te 3. ceketin sahibi henüz belli olmadı. 3. finalist belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    MASTERCHEF İLK VE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

    Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu.

     
  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı. Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı.  MasterChef'in ilk finalisti böylelikle 50 puanla Metin oldu.

     
  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    MasterChef'te 27 Aralık Salı günü Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ikinci ceket için yarıştı. İkinci ceketin sahibi 49 puan ile Ayaz oldu.
  • MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık MasterChef 3. finalist belli oldu mu?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    25 Aralık Pazar günü eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele etti. Elenen isim Tolga oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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