TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Yarışmada son 5 yarışmacının kalmasıyla ceket savaşları başlamış oldu. Burak, Kıvanç ve Görkem arasında 3. ceketi almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki, "MasterChef 3. ceketi kim kazandı? 30 Aralık 3. finalist hangi yarışmacı oldu?" İşte İşte 30 Aralık 2022 MasterChef 3. ceketin sahibi...