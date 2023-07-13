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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu. Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. ve 6. eleme adayı belli olacak.