MasterChef All Star 13 Temmuz'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kimler oldu?
MasterChef All Star Türkiye'de yarışmacıların heyecanla mücadele ettikleri programda 13 Temmuz 25. bölümde mavi ve kırmızı takım yeniden dokunulmazlık oyunu oynadı ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımdan 5 ile 6. eleme adayları belirlenecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kaybetti ve eleme adayları kimler oldu?
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ise 5. ve 6. eleme adayı da potaya gönderilecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ile bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kazanan isim haberimize eklenecektir.