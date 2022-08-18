MasterChef Türkiye'de ana kadroya yeni gelen Barış Demir iddialı açıklamalarıyla en çok arama yapılan isimler arasında yer alıyor. Performansı ile üçüncü tura çıkmayı başaran Masterchef Barış'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Barış Demir kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef Barış ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve Bodrum'da yaşıyor. Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda adım adan Barış, Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyor.

MasterChef'te ilk turu geçen Barış Demir, ikinci turda en iyi creme brulee'yi (Krem brüle) yaparak 3. tura çıkmayı başarmıştı.