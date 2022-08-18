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MasterChef Barış kimdir ve kaç yaşında? Barış Demir nereli ve ne iş yapıyor?

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'de yarışmacılar yemek yaparak kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Ana kadroya 15. yarışmacı olarak adını yazdıran Barış izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Barış Demir kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef Barış ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Barış kimdir ve kaç yaşında? Barış Demir nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya yeni gelen Barış Demir iddialı açıklamalarıyla en çok arama yapılan isimler arasında yer alıyor. Performansı ile üçüncü tura çıkmayı başaran Masterchef Barış'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Barış Demir kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef Barış ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve Bodrum'da yaşıyor. Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda adım adan Barış, Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyor.

MasterChef'te ilk turu geçen Barış Demir, ikinci turda en iyi creme brulee'yi (Krem brüle) yaparak 3. tura çıkmayı başarmıştı.

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