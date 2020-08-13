"Bu nasıl bakış!"

MasterChef Dilara kimdir? MasterChef Dilara neden gitti? soruları, yarışmanın bu akşamki bölümünün ardından gündeme geldi. MasterChef'te ana kadroya kalmak için mücadele eden 28 kişinin 2. grubunda yer alan Dilara Türüt, bugün 4. kez yarıştı. MasterChef Dilara Türüt'ün hayatından detaylar haberimizde.

MASTERCHEF DİLARAN NEDEN GİTTİ?

Masterchef Dilara 4 gündür üst üste başarısız tabaklar çıkarmasının üzerine bu akşam yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Henüz 19 yaşında olduğunu ve biraz daha tecrübe kazandıktan sonra yarışmaya tekrar katılmak istediğini söyleyen Dilara'ya şefler müsaade etti. Dilara arkadaşlarıyla vedalaşarak MasterChef macerasına ve hayallerine veda etti.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef 2020 yarışmacısı olam Dilara Türüt, 19 yaşında. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'nin son 28 yarışmacısı arasına girmeyi başararak ana kadroya girme mücadelesi verdi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yaptı. Ancak Dilara, yarışmanın 4. gününde, yarışmadan ayrılmak istediğini söyleyerek çekildi.