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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos Salı 2023 MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları

        MasterChef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmaz olurken; kaybeden takımdan eleme adayları çıkardı. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı akşamı MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:10
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        MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazandı. İşte, 8 Ağustos MasterChef'te ilk eleme adayları ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. İkinci turda mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tanya oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın ilk eleme adayları Eda ve Çağatay oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Sergen

        Tahsin

        Dilara

        Ayaz

        Tolga

        Azize

        Suna

        Alican

        Gamze

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros

        Eray

        Tanya

        Sefa

        Esra

        Batuhan

        Çağatay

        Barış

        Eda

        Mert

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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