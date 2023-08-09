MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları
MasterChef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmaz olurken; kaybeden takımdan eleme adayları çıkardı. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı akşamı MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazandı. İşte, 8 Ağustos MasterChef'te ilk eleme adayları ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. İkinci turda mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tanya oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın ilk eleme adayları Eda ve Çağatay oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.