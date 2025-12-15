Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım oyunu için karşı karşıya geliyor. Düello şeklinde oynanacak mücadelede gecenin konsepti kebaplar oluyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Aralık Pazartesi MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Kıvanç mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Dilara olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda birinci dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

