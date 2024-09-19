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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını almak için karşı karşıya geliyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şef dokunulmazlık oyunu yemeği olarak yarışmacılardan 'Balkan Yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı alan takım geceyi kayıpsız geçirirken, takım oyununu kaybeden ekip ise, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. İşte 19 Eylül MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:42
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        MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda eşitlik bozuluyor. Hafta boyunca iki kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyunlarında birer galibiyet aldı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Yudum ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 19 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Balkan Yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Alper (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kerem

        Ezgi

        Nigar

        Nevzat

        6

        Kırmızı Takım

        Erim (Takım Kaptanı)

        Semih

        Kaan

        Zübeyde

        Beyza

        Yudum

        Hakan

        Ayşe

        Akın

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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