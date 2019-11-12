MasterChef ekranlara gelen 46. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. MasterChef Türkiye'de en iyi tabağı çıkarmak için mücadele veren yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet içine girdiler. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 12 Kasım MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün yarışmacılar Tuzla Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu için bir öğrenci menüsü hazırlandı. Öğrenciler kendileri için hazırlanan yemekleri tadıp takımlar için oy kullandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Mustafa, Rıfat, Suna, Cemre, Alican Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için yarıştı. Cemre'nin tabağı jüri tarafından beğenilirken bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise, Rıfat oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU- 12 KASIM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat, eleme potasına ilk olarak Mustafa'yı gönderdi. İkinci eleme adayı ise