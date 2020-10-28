MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef 11. hafta bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 27 Ekim Mas

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef, heyecanların durulmadığı 87. bölümle 27 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. MasterChef 11. haftada dün geceki konsept "kör tadım" konseptiydi. Peki 27 Ekim Salı gecesi yayınlanan MasterChef yeni bölümünde MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef 11. hafta bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 27 Ekim MasterChef kazananları ve kaybedenleri

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim tarihli 87. bölümünde 11. haftanın ilk dokunulmazlık otunu oynandı. Kırmızı Takım ve Mavi Takım "kör tadım" konseptiyle karşı karşıya geldiler ve yarışın galibi Mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanınca Kırmızı takım için bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dün akşamki MasterChef Türkiye 87. bölümde haftanın ilk eleme adayı Tanya olurken ikinci eleme adayı ise kırmızı takımın oylarıyla Serhat oldu.