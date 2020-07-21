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MasterChef Emir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emir Elidemir hayatı hakkında

MasterChef Emir kimdir? Soruları MasterChef Türkiye 2020'nin yeni sezonunda merak konusu oldu. Jüriden tebrik alan MasterChef Emir Elidemir hakkında detaylar haberimizde...

MasterChef Emir

MasterChef Emir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı yemeklerle de jüri üyelerinin beğenisini kazanan MasterChef Emir Elidemir hakkında detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

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