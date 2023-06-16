İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.