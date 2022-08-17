MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya girmeye hak kazanan Fatma Nur'un kim olduğu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Yarışma programını severek takip eden izleyenler için Fatma Nur'un kim olduğunu anlattık. Peki, ana kadronun yeni ismi olan Fatma Nur kimdir? İşte, haberin detayları...