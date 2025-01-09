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        Haberler Bilgi Gündem MASTERCHEF FİNAL TARİHİ | MasterChef ne zaman bitiyor, MasterChef finali ne zaman, final ödülü nedir?

        MasterChef final tarihi: MasterChef finali ne zaman?

        MasterChef Türkiye finali için heyecanlı başladı. Yarışmada adım adım finale gidilirken, programın sona ereceği tarih izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Eda, Kerem, Onur ve Semih'in kaldığı yarışmada, bir yarışmacı şampiyonluk kupasına uzanarak büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ne zaman bitiyor?" İşte MasterChef final tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:16
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        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te final için bekleyiş sürüyor. Son 4 kişinin kaldığı yarışmada, Somer, Mehmet ve Danilo şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda büyük finalde bir yarışmacı MasterChef şampiyonu olacak. Peki, MasterChef ne zaman bitiyor, final ödülü nedir?" İşte MasterChef'in sona ereceği tarih...

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        MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.

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        MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

        MasterChef final tarihi belli oldu. MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi yayınlanacak.

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        MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR

        Onur

        Semih

        Eda

        Kerem

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