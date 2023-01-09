MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.