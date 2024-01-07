MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir?
MasterChef All Star'da büyük final için geri sayım sürüyor. Tahsin Küçük ile finalistlerden biri olan Esra Tokelli'nin hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. İmza tabakları sonucu şeflerden alınacak puanlar ile MasterChef şampiyonu bu akşam netlik kazanacak. Peki, MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? İşte Masterchef All Star Esra Tokelli hayatı...
MasterChef'te şampiyon belli oluyor. Finalistlerden biri olan Esra Tokelli hayatı kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef All Star Esra Tokelli hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Esra Tokelli hayatı hakkında merak edilenler...
FİNALE ADINI YAZDIRDI
MasterChef Türkiye All Star 2023'te finale adını yazdıran isimlerden biri Esra Tokelli oldu.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Daha önce MasterChef 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 26 yaşında bir oğlu bulunuyor.