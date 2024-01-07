MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülü belli oldu mu?
MasterChef Türkiye'de büyük ödülün ne olduğu gündemdeki yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri üyesi olduğu MasterChef'te final heyecanı sürüyor. Finale yükselen iki isim olan Esra ve Tahsin finalde karşı karşıya gelecek. İzleyiciler MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülünü sorguluyor. İşte 2023 - 2024 MasterChef birincisinin kazanacağı ödül...
MasterChef Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya rekabetlere sahne olan MasterChef'te son adıma gelindi. Finalistler büyük ödülü ve şampiyonluk kupasını kazanmak için son kez yarışacak. Peki, MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLDU?
Esra ve Tahsin 7 Ocak Pazar akşamı finalist olarak canlı yayında şampiyonluk için mücadele veriyor.
Bu seneki büyük ödülün ne olacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu.