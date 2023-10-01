MasterChef Fransız soğan çorbası tarifi! Fransız soğan çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef All Star'ın son bölümünde Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan soğan çorbası tarifi ekrana geldi ve izleyiciler bu özel tarifi merak etmeye başladı. İşte size bu nefis Fransız soğan çorbası tarifinin özgün hali...

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SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanlarınızı ikiye bölün ve sonra ince dilimler halinde kesin.

Bir tencereye 1 kaşık tereyağını ekleyin ve eritin. Tereyağı eridikten sonra ince dilimlediğiniz soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar hafif pembeleştiğinde unu ekleyin. Un ve soğanları sürekli karıştırarak yaklaşık 2 dakika daha kavurun.

Ardından sıcak tavuk suyunu ekleyin. İsterseniz tavuk suyunu ve sıcak suyu karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Ateşi kısın ve sürekli karıştırarak yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Unun topaklanmaması için suyun mutlaka sıcak olmasına özen gösterin.

Karabiber ve tuz ekleyerek tatlarını ayarlayın. Eğer soğan parçaları çorbanızda olmasını istemiyorsanız, bu aşamada çorbayı bir mikserden geçirebilirsiniz.

Ocaktan aldığınız çorbayı, isteğe bağlı olarak kruton ekmeğiyle ve üzerine yağda kızartılmış pul biberle sıcak servis yapın. Afiyet olsun!