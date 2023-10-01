MasterChef Fransız soğan çorbası tarifi! Fransız soğan çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar'ın 30 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıların Fransız mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan soğan çorbasını yaptı. Yarışmanın izleyicilerinin araştırdığı, "Fransız soğan çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
MasterChef All Star'ın son bölümünde Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan soğan çorbası tarifi ekrana geldi ve izleyiciler bu özel tarifi merak etmeye başladı. İşte size bu nefis Fransız soğan çorbası tarifinin özgün hali...
SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı tereyağ (tepeleme)
1,5 çorba kaşığı un
4-5 su bardağı tavuk suyu
Karabiber
Tuz
SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Soğanlarınızı ikiye bölün ve sonra ince dilimler halinde kesin.
Bir tencereye 1 kaşık tereyağını ekleyin ve eritin. Tereyağı eridikten sonra ince dilimlediğiniz soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar hafif pembeleştiğinde unu ekleyin. Un ve soğanları sürekli karıştırarak yaklaşık 2 dakika daha kavurun.
Ardından sıcak tavuk suyunu ekleyin. İsterseniz tavuk suyunu ve sıcak suyu karıştırarak da kullanabilirsiniz.
Ateşi kısın ve sürekli karıştırarak yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Unun topaklanmaması için suyun mutlaka sıcak olmasına özen gösterin.
Karabiber ve tuz ekleyerek tatlarını ayarlayın. Eğer soğan parçaları çorbanızda olmasını istemiyorsanız, bu aşamada çorbayı bir mikserden geçirebilirsiniz.
Ocaktan aldığınız çorbayı, isteğe bağlı olarak kruton ekmeğiyle ve üzerine yağda kızartılmış pul biberle sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
SOĞAN ÇORBASI PÜF NOKTALARI
Soğanları ince dilimler halinde kesmeye özen gösterin. İnce kesilen soğanlar çorbanın kıvamını daha iyi alır ve lezzeti artırır.
Tavuk suyunuzu veya suyu eklerken mutlaka sıcak kullanın. Sıcak su, unun daha kolay çözünmesini sağlar ve topaklanmayı önler.
Çorbayı servis yaparken üzerine kruton ekmeği veya kızarmış ekmek parçaları ilave edebilirsiniz.