Türkiye'nin MasterChef'i olmak için mücadele eden hırslı isimleri bir araya getiren yarışma programı, en son 30 Ekim Pazar günü izleyici karşısına çıkmıştı. MasterChef dün yayınlanmayınca merak konusu oldu. Peki Masterchef Türkiye hangi günler yayınlanıyor? Ne zaman ekranlara gelecek?

Masterchef Türkiye ne zaman yayınlanacak?

Masterchef Türkiye TV8 yayın akışına göre Pazartesi ve Salı günü akşam 20.00'da ekrana gelecek.

MasterChef Türkiye’nin üç şefi yani üç sunucusu var. Bu sunucular yarışmacıların hazırlıyacakları yemekleri belirleyerek ve yemekler hazırladıktan sonra da Jüri olarak puanlama yapıyorlar. Üç büyük aşçının puanlaması sonrasında her hafta bir yarışmacı MasterChef Türkiye’ye veda etmiş olacak.

MasterChef Jüri Üyeleri Kimler?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yalçınkaya Türkiye’nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu’da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye’nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu’ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır. Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar’da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.

MasterChef Hazer Amani



Hazer Amani şuan 41 yaşındadır ve aslen İran asıllıdır. İlk olarak Vedat Milor ile olan program yapmış ve tanınmıştır. Knorr reklamlarında pilav tarifi vermiştir. Hazer Amani Bein Grup televizyonunda Şefin Dünyası isimli programı sunmuştur. uzun yıllar yeni açılan Chilai restoranında master şef olarak çalışmıştır daha sonra Hazer Amani İstanbul’da bir ilk: Sokak lezzetleri restoranı açmıştır. uzun yıllar yeni açılan Chilai restoranında master şef olarak çalışmıştır. ODTÜ’de sosyoloji mezunudur. Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi almıştır. ünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği konusunda master yapmıtır. 2011 yılının “En Yaratıcı Şef ödülünü almıştır.

MasterChef Somer Sivrioğlu

25 Mayıs 1971 de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya’ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür. Sidney’ ünlü bir Türk restoranı olan Efendy’i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney’in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya’da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya’da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye’de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.

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