MasterChef hangi takım kazandı? 28 Ekim MasterChef kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? soruları MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 12 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı için kıyasıya yarıştı. Kaptanlık yarışında 6 yarışmacı şeflerin söylediği yemeği verilen süre içerisinde tamamlanmayınca büyük ceza aldı ve ceza oyunu için yeniden tezgah başına geçtiler. İşte 28 Ekim MasterChef son bölüm...

YARIŞMACILARA BÜYÜK CEZA VERİLDİ

Alican, Batuhan, Güzide, Ekin, Kıvanç, Yasin menüyü yetiştiremedikleri için jüri üyelerinden çok sert tepkiler aldılar. Jüri tarafından 6 yarışmacıya masterclas eğitimi verilmeyeceğini ve iki kişinin direkt elemeye gideceği söylendi.

CEZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ceza oyunu yemeği ise Mehmet Şef'ten geldi. Mehmet Şef 6 yarışmacının 40 dakika süre içerisinde "Lax Bavyera" adındaki yemeği hazırlamasını söyledi. Ceza oyununu kazanan isimler Batuhan, Güzide, Yasin ve Kıvanç oldu.

Direkt elemeye gidecek isimler ise Alican ve Ekin oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununu kazanan yarışmacılar Cemre, Suna, Rıfat, Eda, Mustafa, Murat oldu. 6 yarışmacı Danilo Şef'in Masterclas eğitimine katılacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu ceza almayan diğer 6 yarışmacı arasında gerçekleşti. Jüri üyeleri Rıfat, Cemre ve Suna arasında tercih yapacakken Suna'nın tabağını jürinin önüne koyarken tabakta bulunan pastayı yemesi Somer Şef'i kızdırdı ve diskalifiye edildi.

MasterChef kaptanlık oyununu ise Rıfat kazandı. Rıfat rakip takımın kaptanı olarak da Mustafa'yı seçti.

Mavi takım kaptanı Rıfat: Cemre, Yasin, Güzide, Eda, Ekin

Kırmızı takım kaptanı Mustafa: Suna, Batuhan, Alican, Murat, Kıvanç