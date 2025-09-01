Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürecek. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Şefler yarışmacılardan, simit yapmalarını isteyecek. Gününün sonunda en başarılı simit yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın yanı sıra aynı zamanda kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 01.09.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'te hatırlanacağı gibi son olarak Hilal yarışmaya veda ederken, Nisa yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı olmuştu. Yayınlanacak olan yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Ayla oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat