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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takımın belli olacağı gece de günün konsepti 'Krokan Bush' oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. Eleme gecesinde Barış'ın vedası yarışmaya damga vururken, MasterChef'te duygusal anlar yaşandı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 6 Kasım MasterChef All Star yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:44
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        Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Yarışmada 17 hafta geride kalırken yarışmacı sayısının azalmasıyla tansiyon yükseldi. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi ve kırmızı takım kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın takımları da belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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