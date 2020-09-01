MasterChef 2020’de dün akşam ana malzeme “dondurma” olarak belirlendi ve tüm yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi! Yaratıcılık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı kaptan oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi! MasterChef 2020'nin kaptanlık mücadelesinde Ayyüce ve Esra'nın tabağı neden değerlendirilmedi? 31 Ağustos kaptanlık oyununu kim kazandı? Stüdyoda neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 2020’DE YENİ TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Verilen süre içinde dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı bu akşam Mavi takımın kaptanı olarak belirlendi. Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı. Verilen karar neticesinde Mehmet şef, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi.

Dondurma ile harikalar yaratan ve hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında bu akşam yaratıcılık oyununu kazanarak Mavi takımın kaptanı olan isim jüriler tarafından Celal olarak belirlendi!

"Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, Kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mavi takımın kaptanı olan Celal, Mavi takıma ilk olarak Barbaros'u seçti.

MAVİ TAKIM KADROSU: Celal, Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, Mavi takıma ilk olarak Furkan'ı seçti.

KIRMIZI TAKIM KADROSU: Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah