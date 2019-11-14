MasterChef kim elendi? Sorusunun cevabı bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yarışmacıları tezgah başına geçerek eleme potasına girmemek için mücadele etti. Başarısız tabak çıkaran isimler ise elenmemek adına tüm hünerlerini sergiledi. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri ise zor bir karar alarak iyi tabak çıkaramayan yarışmacının MasterChef hayalini sona erdirdi. İşte, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim ve son bölümünde yaşananlar...

YASİN VE KIVANÇ ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK!

Kırmızı takım yarışmacısı olan Yasin, takım kaptanı Kıvanç yüzünden eleme potasına girdiğini , yarışmadan elenmemesi durumunda bir sonraki hafta Kıvanç ile birlikte eleme potasına girip onunla düello yapmak istediğini söyledi. Yasin ile Kıvanç arasında büyük gerginlik yaşandı.



MASTERCHEF KİM ELENDİ - 14 KASIM 2019

Eleme potasına giren Mustafa, Alican, Ekin ve Yasin Somer Şef'in "Dil Balığı Şiş" adlı yemeğini 40 dakika süre içerisinde çıkarmaya çalıştı. Yarışamacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yemeklerin ardından son kararı jüri üyeleri verdi. Somer Şef'in tabağına en yakın tabak çıkaran isim Yasin ve Ekin olurken yarışmaya veda eden isim Mustafa oldu.

MUSTAFA'DAN JÜRİ ÜYELERİNE SERT TEPKİ!

Jüri üyeleri tarafından elendiği duyurulan Mustafa, kararın açıklanmasının ardından jüri üyelerine sert tepki gösterdi. Mustafa, "Benim tabağım Alican'ın tabağından daha iyiydi. Her şey eksikti. Siz adaletsiz davrandınız" dedi.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

Mustafa Aydın. Zaman zaman şeflerle de tartışmaya giren ve stüdyoda gerginlik yaratan Mustafa 31 yaşında, Masterchef'e Üsküdar'dan katıldı.