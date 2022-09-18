TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasındaki yarışmacılarda, kritik eleme gecesi öncesinde tansiyon yükseliyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme gecesinde hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? 18 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de hangi eleme adayı veda etti? İşte detaylar...