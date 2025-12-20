MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da eleme gecelerinden biri yaşandı. 20 Aralık Cumartesi akşamı çeşitli yemekler ile bir yarışmacı veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…