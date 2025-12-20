Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim elendi?

        MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef Türkiye All Star'da eleme düellosu! 20 Aralık Cumartesi günü MasterChef'e bir yarışmacı veda etti. Yarışmacılar arasında eleme düellosunda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu kapsamda, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isim açıklandı mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

        Giriş: 20.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 21.12.2025 - 00:38
        1

        MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da eleme gecelerinden biri yaşandı. 20 Aralık Cumartesi akşamı çeşitli yemekler ile bir yarışmacı veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda eleme potasında yer alıyor.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Eda oldu.

        4

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        5

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Dilara bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

