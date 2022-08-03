Süre sonunda yemeklerin tadına bakaran uzun bir değerlendirme yapan şefler 4'üncü olan isim olarak Mustafa'yı seçti.

Gecenin 3'üncüsü Atike olurken, Çağatay'da 2'nci seçildi. Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı ise Metin oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?