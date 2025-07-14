MasterChef kim kazandı? 14 Temmuz Pazartesi Masterchef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk üç isim belli oldu. 13 Temmuz Pazar günü yayınlanan bölümde Çağatay ana kadroya giren üçüncü isim olmuştu. Ana kadroya giren dördüncü yarışmacı ise gecenin sonunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 14 Temmuz Pazartesi Masterchef ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Günün konsepti 'kuzu ciğeri' oldu. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren dördüncü yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 14 Temmuz Pazartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren dördüncü isim kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı Onur oldu
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.