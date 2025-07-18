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        Haberler Bilgi Gündem MASTERCHEF KİM KAZANDI? 18 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu, önlüğü hangi kim aldı?

        MasterChef'te kim kazandı? 18 Temmuz Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Ana kadroya girecek 7. yarışmacının belli olduğu gecede, günün konsepti havuç oldu. Ünlü şefler, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, en başarılı tabağı yapan yarışmacılar, günün sonunda önlüğü giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 18 Temmuz Cuma MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 19.07.2025 - 00:17
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        MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına, tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi son olarak Sercan ana kadroya giren 6. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren yedinci isim oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı Ayla oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 6. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren altıncı isim Sercan oldu.

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 6 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

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        MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN GİREN KİMLER?

        MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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