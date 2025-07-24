Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF KİM KAZANDI? 24 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başına geçiyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, en başarılı tabağı yapan yarışmacı günün sonunda ana kadroya giren 12. yarışmacı olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı programda her gün bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 24 Temmuz 2025 Perşembe MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 20:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro girebilmek için karşı karşıya geliyor. Zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, son olarak Sezer ana kadroya giren 11. yarışmacı olmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan programda, bu akşam üçüncü gruptan bir yarışmacı şef ceketini giyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren isim henüz belli olmadı. Kadroya giren 12. yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 11. yarışmacısı Sezer oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 11 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        5

        1. Etap Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        6

        2. Etap Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor