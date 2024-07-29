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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu, yedeklere kim seçildi?

        MasterChef'te yedekler belli oluyor! 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu?

        MasterChef'te üçüncü grupta yedekler belli oluyor. Ana kadroya giren 15. isim Nigar olurken, MasterChef Türkiye yeni bölümünde kadroya yedeklerden dahil olacak isimler, şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu akşam belli olacak. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan fesleğen kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacılar MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olacak. İşte 29 Temmuz 2024 Pazartesi MasterChef ana kadrosu ve yedekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:43
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        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Üçüncü grupta yer alan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçiyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programda ana kadroya yedeklerden girecek olan yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef yedek yarışmacılar...

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        MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

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        MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.

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        MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

        Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        6

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

        7

        Semih

        Eda

        Muratcan

        Ezgi

        Nigar

        8

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

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