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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı, ana kadroya ismini yazdıracak. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'dalyan köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil edilen ilk yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte 9 Ağustos 2024 MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:35
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        1

        MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Çağlar eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Serhat

        Deniz

        Beyza

        Muratcan

        Çağlar

        Ayşe

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım kaptanı)

        Murat Can

        Semih

        Nigar

        Kaan

        Ezgi

        Beril

        Onur

        Kerem

        Beyza

        5

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım kaptanı)

        Serhat

        Çağlar

        Nevzat

        Alper

        Ümmühan

        Kerem

        Zeynep

        Hakan

        Deniz

        6

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Zübeyde

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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