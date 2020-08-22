MasterChef kim kazandı? sorusu yarışmanın dün akşamki bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. MasterChef'te dün akşam yemekler 10 bin liralık büyük ödül için yapıldı. Takımlar kızlar ve erkekler olarak bölündü. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında ise yarışmacıların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs sürecinde canlarını hiçe sayarak koronavirüs mücadelesi veren doktorlara yemek yaptığı görülüyor. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Dün akşam ekranlara gelen MasterChef 2020 32. yeni bölümde ödül oyunu öncesinde şefler yaptıkları değişimler ile takımları oluşturdu. Bunun için Duygu ile Ayyüce'yi karşı takıma geçirirken bu takımda yer alan Berk, Emir ve Eray diğer takıma geçti. Bu şekilde bir tarafta kadın yarışmacılar, diğer tarafta erkek yarışmacılar yer aldı. Son olarak iki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda Serhat ile Sedat'ın isimleri en çok yazılan iki yarışmacı oldu. Ve Sedat ile Serhat, bundan dolayı oyunda yer almayacak ve arkadaşlarını yukarıdan izleyecek.

MasterChef 2020 ilk ödül oyununda takımlar, beş çeşit yemek olan vejeteryan menü hazırladı. Menü içinde soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı yer aldı. Bu menüyü hazırlamak için takımlara verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri tek tek tattı. Tadım sonunda hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Sonucu ise tatlı tabağı belirledi. Tatlıyı daha iyi yapan yani MasterChef'te gecenin kazananı, erkekler takımı oldu.

HANGİ YEMEKTE HANGİ TAKIM DAHA BAŞARILI?

Masterchef Türkiye'de jüri, hazırlanan yemeklerin tadımı sonrasında hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Buna göre Kadınların ve Erkeklerin hangi yemeklerde daha başarılı olduğu şu şekilde açıklandı;

Soğuk başlangıç - kızlar

Çorba - Erkekler

Salata - Erkekler

Ana Yemek - Kızlar

Tatlı - Erkekler

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI - 22 AĞUSTOS 2020