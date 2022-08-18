MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği yaparak ana kadroya girmek için mücadeleye devam ediyor. İddialı açıklamalarda bulunan Kıvanç Karadeniz izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef 2022 Kıvanç kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Kıvanç Karadeniz'in hayatı ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 7 yıldır aşçılık sektöründe bulunuyor.

31 yaşındaki yarışmacı ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.