TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu için nefesler tutuldu. Usta şefleri, yetenekli yarışmacıları ve eşsiz tarifleri ile MasterChef'te yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Peki MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 23 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünü hangi yarışmacı kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterClass'ı kazanan yarışmacı...