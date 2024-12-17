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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, nerelidir? MasterChef Metin Yavuz kaçıncı oldu, şampiyon mu oldu, hangi yıl yarıştı?

        MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'e eski yarışmacılardan Metin Yavuz konuk oluyor. MasterChef yeni bölümünde Metin, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Peki, MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? MasterChef Metin Yavuz kaçıncı oldu? İşte MasterChef Metin Yavuz'un hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:28
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        MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Metin Yavuz'u ağırlıyor. Metin , yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının (Soğanlama) nasıl yapıldığını anlatacak. Yarıştığı dönem başarılı bir performans sergileyen Metin, katıldığı dönemi şampiyon tamamlamıştı. Peki, MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Metin Yavuz kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Metin'in biyografisi...

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        MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

        MasterChef şampiyonu Metin Yavuz, 26 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.

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        MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.

        Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.

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        MASTERCHEF METİN KAÇINCI OLDU?

        Metin Yavuz, 2022 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de 1. olarak şampiyonluk yaşadı.

        2023 yılında katıldığı MasterChef All Star sezonunu ise 29 Ekim günü 16. haftada veda etti.

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