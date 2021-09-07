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Haberler Biyografi MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan Erdem mesleği nedir? Milhan ne demek, anlamı
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MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan Erdem mesleği nedir? Milhan ne demek, anlamı ne?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Milhan Erdem de, hakkında en çok arama yapılan yarışmacılardan biri durumunda. Peki MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan Erdem mesleği nedir? Milhan ne demek, anlamı

Masterchef Milhan kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran isimlerden biri olan Milhan Erdem hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Milhan'ın hayatı hakkında bilgiler..

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. Haberler.com okumaya devam edin.

Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.Sosyal medya platformu Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 11 Bin takipçisi bulunmaktadır.

MİLHAN İSMİNİN ANLAMI NE DEMEK?

Çölde yaşayan hükümdar
Çöl hükümdarı

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