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Ancak Özdemir'in son yaptığı sosyal medya kullanıcılarını bir hayli korkuttu. Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açan Murat Özdemir, bir anda yanındaki meyve bıçağını alarak parmaklarını ve kolunu kesmeye başladı. Olanlara canlı yayında şahit olan sosyal medya kullanıcıları yaptığı yorumlarda Murat'ı bu davranışından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.