MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu ve potada kimler var?

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu ve potada kimler var?

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MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücaledelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinin konsepti, Aydın yöresine ait yemekler oldu. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, eleme potasında yer alan yarışmacılarda MasterChef'i yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...